موثق فيديو وفيات كورونا بالحسينية: «ماتوا أمامي ومنهم عمتي»

روى أحمد ممدوح موثق مقطع الفيديو الذي رصد وفاة عدد من مرضى كورونا داخل مستشفى الحسينية تفاصيل الواقعة.

وأشار إلى أن عمته فاطمة السيد تبلغ من العمر نحو 62 عاما كانت من بين الضحايا، وأنهم توفوا بسبب نقص الأكسجين.

وقال ممدوح أن الكارثة بدأت منذ يوم الجمعة الساعه الرابعة فجرا. ومضى قائلا توجهنا إلى العناية وجدنا عمتي في حالة حرجة وتوجهت للشخص المسؤول عن المحبس كان الضغط في البنك 5% وكان مفترض أن يكون 10%.

وتابع خزان الأكسجين اول أمس كان يوجد به 1800 لتر في الخزان وامس مع بداية النهار كان الخزان يوجد به 400 لتر فقط وليس 1700 لتر كما قال المسؤولين . مشيرا إلى أن سيارة الأكسجين وصلت أمس الي المستشفى في الساعة العاشرة و 7 دقائق ليلا والوفيات حدثت في التاسعة والنصف بسبب عدم وصول الأكسجين لهم.

وأردف: "دخلت العناية والناس بطلع في الروح 4 ماتوا و2 كانوا بينازعوا الموت والممرضات غير قادرات على مواجهة الموقف. وأكمل : محدش اتغسل وفق الإجراءات الإحترازية وتم وضعهم في بطاطين وتسليمهم لذويهم لدفنهم بمعرفتهم".

وقال: "احنا كنا بننظف تنك الأكسجين بأيدينا وبنشتري الأدوية على نفاقتنا الخاصية. لافتا إلى أنه كان يسمح لهم بزيارة مرضاهم".

وأردف: "عمتي كانت حالتها تحسنت وتوفيت بسبب نقص الأكسجين، وتوفيت في الساعة العاشرة وال 11 دقيقة. لافتا إلى أنه حصل على تصريح الدفن كما حصلت 6 أسر على تصريحات بالدفن في نفس التوقيت".