لجنة «وفد» طامية بالفيوم تنفذ حملة لتطهير القرى والمنشآت ضد كورونا

نفذت لجنة حزب الوفد في مركز طامية، التابعة لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور ربيع السيسي، وتحت إشراف عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة للحزب في المحافظة، حملة لأعمال التطهير والتعقيم في عدد من قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، بدعم الدولة المصرية ومساندة المواطنين في مواجهة جائحة كورونا.

لافتات إرشادية توضح طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس

ونفذت الحملة عدة إجراءات احترازية من خلال المرور على عدد من المحلات التجارية والمنشآت من أجل توعية المواطنين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تنفيذ تطهير وتعقيم السيارات في المواقف.

وذكر البيان أن الحملة، وضعت لافتات إرشادية وملصقات توعوية توضح طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

جاءت الحملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس المركز، وبحضور المهندس محمد فتحي نائب رئيس المركز، والمهندسة نسرين سعد رئيس الوحدة المحلية بقربة فانوس، ومشاركة محمد البحيري سكرتير عام لجنة طامية، وحسن هليل أمين الصندوق ومحمد هوارى عضو اللجنة وأيمن الفرجاني، ومحمود السمان وكرم شعبان ومحمود مراد ومحمد رمضان ومحمد رشاد وهيثم رمضان، وعدد من أعضاء وشباب وفتيات بيت الأمة بالفيوم.

الحملة تعقيم مبنى الوحدة المحلية بقرية فانوس ومكتب البريد

كما شملت الحملة تعقيم مبنى الوحدة المحلية بقرية فانوس ومكتب البريد ومركز الشباب ومدرسة خلوصي الابتدائية ومبنى الوحدة الصحية ومساجد القرية، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بدءًا من مدخل عزبة مغيب وحتى نهاية قرية فانوس.

وتواصل لجنة الوفد بطامية استكمال أعمال الرش والتعقيم والتطهير بعدد من المؤسسات والمنازل خلال الأيام القادمة بالقرى التابعة للمركز بالتنسيق مع رئاسة المركز ورؤساء القرى التي تشملها المبادرة.