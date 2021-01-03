توقيع غرامات على 500 مواطن بكفر الشيخ لعدم ارتداء الكمامة

أكد مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، أنه جرى تحصيل غرامات من نحو 500 مواطن، بسبب عدم ارتدائهم «الكمامة»، في اليوم الأول لتطبيق الغرامات، مشيرا إلى أنه يجرى تحصيل 50 جنيها بموجب نموذج محضر تصالح، يُعطى للمواطن.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى نشر قوات الشرطة في الأكمنة المختلفة، وعلى المواقف العمومية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومن لهم حق الضبطية القضائية وفق وزير العدل، وأنه كان يجرى استيقاف السيارات الخاصة بالنقل الجماعي والتفتيش، فضلا عن التغريم الفوري، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أنه جرى نشر فرق أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على محطات السكك الحديدية أيضاً لمتابعة التزام المواطنين بارتدائ الكمامة، فضلاً عن تكثيف التواجد في الأكمنة الحدودية للمحافظة، فضلاً عن أكمنة متحركة داخل المدن المختلفة وفي اماكن انطلاق وسائل النقل الجماعي.

من جانبه أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أنه جرى تنفيذ حملات منذ الصباح الباكر على المقاهي والمنشآت والمواقف العامة، لمتابعة مدى التزام الأهالي بارتداء الكمامة.

أوضح محافظ الأقليم، أنه جرى إغلاق 4 منشآت، لعدم التزام العاملين بها بارتداء الكمامة، و بسبب مخالفاتها للإجراءات الوقائية، موضحا أن المحافظة تقوم بحملة واسعة للسيطرة على انتشار الفيروس، موضحا أن الالتزام يصل في المحافظة إلى 75% ويتمنى أن يصل إلى 100% خلال الـ 24 ساعة المقبلة بعد تطبيق الغرامات الفورية والإحالة للنيابة مشيرا إلى التطبيق الحازم للعقوبة يستهدف حماية المواطن نفسه والمواطنين الآخرين من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أعلنت الحكومة عن دخول البلاد في مرحلة الذروة في الموجة الثانية.

وكان المحافظ، ناشد المواطنين عبر بيان رسمي له، بضرورة ارتداء الكمامات قبل السفر أو استقلال وسائل النقل الجماعية، وذلك خوفاً على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكداً على انه سيكون هناك تعامل بحسم مع غير الملتزمين.