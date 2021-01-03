حملات تموينية وأخرى لرش الشوارع لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع، وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 900 كجم جبن موتزاريلا مجهولة المصدر ودون بيانات، 4 آلاف زريعة سمك وتم تسليمها إلى مركز شرطة مطوبس، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى تحرير محضرين أوعية ألبان، ومحضرين نظافة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

كما شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكل المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية، والمنشآت الخدمية بالمدينة، بالإضافة إلى رش وتطهير المدارس، والمصالح الحكومية، والأماكن العامة، والشوارع، ووجهات المنازل، والمحلات التجارية، والمساجد بقرية كوم الحجر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع، وكذا بمحيط المصالح الحكومية، ومكاتب البريد ومستشفى قلين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية بقلين المحطة والبلد، وكذا بقرية كفر المرازقة وتوابعها، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمصالح الحكومية بالمدينة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بالمنشآت الحكومية، والمساجد بالقرى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تطهير وتعقيم الوحدة المحلية والمدارس بقرية الكوم الطويل، وكذا العمل على رفع كفاءة الخدمات بالقرية، وذلك بالتنسيق مع وحدة الملاريا.