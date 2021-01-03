حي أول طنطا يوزع كمامات مجانية على المواطنين بميدان الساعة

أعلنت الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، عن توزيع كمامات على المواطنين بمنطقة ميدان الساعة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وناشد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد «رحمي» على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعلن أنه تم غلق عدد 1252 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة في الفترة من الأول من ديسمبر الماضى وحتى الأول من يناير الجاري.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما تم غلق عدد (365) محل، عدد (51) سوق، عدد (132) مطعم، عدد (205) مقهى، عدد (201) ورشة و ( 298) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى غلق وتشميع عدد (514) مركزا للدروس الخصوصية خلال 10 أيام، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصة بالأماكن المغلقة حرصا على الصحة العامة في ظل عودة انتشار الوباء.