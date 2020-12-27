«أسنان طنطا» تعلن 13 آلية لتنظيم الامتحانات العملية للطلاب

أعلن الدكتور ‏حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا،￼ عددا من الآليات الخاصة بتنظيم أعمال الامتحانات العملية المعملية والإكلينيكية بالأقسام المختلفة التي ستجرى بمعرفة الأقسام العلمية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ‏محمود ذكي، رئيس الجامعة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تقوم بها كليات الجامعة، استعدادا لاستقبال الطلاب وتأمينهم أثناء أداء الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا ومكافحه العدوى، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك المرضى المترددين على العيادات الطبية بالكليات.

وتضمنت آليات تنظيم الامتحانات ما يلي:

1- التشديد على القطاع الأمني بمنع دخول أي فرد داخل الكلية (مبنى 1، 2) بدون كمامة طبية.

2- التشديد على القطاع الأمني بمنع دخول أي مرافق مع المريض ماعدا قسم الأطفال والاستعاضة.

3- التشديد على أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى 2،1 بالكلية لقياس درجة الحرارة لكافة المترددين على الكلية (فريق قياس حرارة، فريق متابعة لكل دور).

4- توزيع أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق الإجراءات الإحترازية برفقة أفراد أمن الكلية على أماكن الامتحانات طبقا للجداول المعلنة من الأقسام العلمية لمنع التكدس سواء من الطلاب أو المرضى.

5- إلغاء الراحات للهيئة المعاونة بالأقسام العلمية بالكلية جميع أيام امتحانات القسم العملية والنظرية، لحسن تقسيم العمل بينهم، ويكون كل فرد منهم مسؤولا عن مجموعة طلابية صغيرة يحددها القسم العلمي لتنظيم الدخول والخروج للطلاب إلى المعامل والعيادات الخاصة بالقسم.

6- تواجد أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية جميع أيام الامتحانات العملية والنظرية بالقسم العلمي، للإشراف على عملية الامتحانات وتوجيه الهيئة المعاونة ومتابعة أدائهم، منعا لتزاحم الطلاب، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.

7- تلتزم الأقسام العلمية بمنع أي طالب من دخول الامتحان أو أثنائه بالعيادات والمعامل بدون كمامة طبية مرفوعة على الأنف والفم، وكذلك ارتداء واقي الوجه face shield داخل العيادات، ومن يخالف ذلك من الطلاب يمنع من التواجد داخل المعامل والعيادات.

8- عدم سماح الأقسام العلمية بالتكدس الطلابي أمام المدرجات وداخل وخارج العيادات والمعامل مع وضع منسقين من الهيئة المعاونة، لمتابعة ذلك داخل العيادات والمعامل.

9- أي طالب يتواجد بالطرقات في غير مواعيد العمل المقررة له يُحرم من دخول الامتحان.

10- تكون الفترة الزمنية للامتحان العملي محددة وقصيرة قدر المستطاع مع تقليل الخطوات العملية الإكلينيكية التي تؤدي إلى تكدس أو تجمع طلابي، مثل التجمع على أجهزة الأشعة والتحميض وخلافه، وكذلك تقليل الفترة الزمنية لتعرض الطالب للاحتكاك المباشر مع المريض في حالة الامتحان الإكلينيكي.

11- بمجرد الانتهاء من موعد الامتحان يتم خروج المجموعة الموجودة مباشرة، ولا يتم خروج الهيئة المعاونة الموجودة معهم إلا بعد خروج آخر طالب.

12- بعد انتهاء الطالب من تسليم المتطلبات العملية وأداء الامتحان العملي الخاص به يصبح حضور الطالب اختياريا في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي مع تفعيل السكاشن العملية Online، لتقليل كثافه الطلاب داخل العيادات والمعامل.

13- استكمال ما تبقى من الامتحانات المتبقية للتقييم المستمر النظرية من خلال السكاشن العملية أو من خلال تقنية ON Line حسب ما يتراءى للأقسام العملية، منعا لتكدس الطلاب في المدرجات.