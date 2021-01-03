لميس الحديدي عن غلق بعض محال كارفور: الدولة مش بتهزر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة المصرية بدأت بكل أجهزتها تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ سيجرى تغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات 50 جنيها بشكل فوري، و100 جنيه إذا لم يوافق على الدفع، وعندها سيحال إلى النيابة العامة، و150 جنيها إذا أحيل للمحكمة.

وشددت الإعلامية على أن كل الأجهزة كان مستنفرة في المحافظات كافة، كما أن وزارة الداخلية ضبطت 8938 سائق نقل جماعي لم يلتزموا بارتداء الكمامات، و734 مخالفة للمحلات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية و293 قضية في مجال منع تداول الشيشة.

الحديدي: ساعدوا الداخلية على تطبيق الإجراءات

وأضاف «الحديدي»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «هذه أرقام كبيرة ونحيي الداخلية على جهودها الكبيرة، وليس المطلوب من الدولة أن تضع عسكري على راس كل شارع وبوابة كل محل، لازم نساعد بعض، والأجهزة الأمنية لديها أمور أخرى أهم من ضبط الشيش، لازم نرحم الأمن، لأن الناس دي موجودة في الشوارع طول الوقت وتبذل مجهودًا خرافيًا».

وتابعت، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى غلق المحال على غرار ما حدث في المول التجاري بكارفور: «الدولة مش بتهزر، ولما بشوف تنفيذ الإجراءات والالتزام بالضوابط بقول هو ده اللي محتاجينه، لأن المواطن مبدئيًا عاوز يخالف، كلنا عايشين في مركب واحد، وعندما يزداد عدد الإصابات فإن الضغط على المستشفيات سيزيد وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة».

وأردفت: «مشهد كارفور امبارح مكنش يعدي وكنت متأكدة إن محدش ممكن يتقبله، لكن جرى غلق العديد من المحال هناك، وأحيي كل الجهات التي قامت بهذه الإجراءات».