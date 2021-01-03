غلق فرعي «كارفور» بالإسكندرية بعد تزاحم المواطنين على عروضه (صور)

أغلقت حملة من إدارات حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء اليوم الأحد، «هايبر كارفور» وعدد من المحال التجارية بمركز «سيتي سنتر» التجاري بمحرم بك.

فيما أغلقت حملة مماثلة من حي المنتزه أول، اليوم الأحد، فرعا آخر لـ«هايبر كارفور» بمركز «سيتي لايت» التجاري بمنطقة السيوف بطريق مصطفى كامل.

وتأتِ حملات إغلاق المركزين بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا تظهر زحاما غير مسبوق بالمركزين التجاريين، وتكدس المواطنين دون الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وذلك تزامنا مع التخفيضات والعروض السنوية.

وانتاب الغضب أهالي الإسكندرية بسبب التواجد الكثيف المواطنين في «كارفور السيوف» وفرع السوق بمحرم بك، بسبب التزاحم الشديد، على شراء عروض «كارفور» بسبب احتفاله بذكرى افتتاحه، حيث تواجد المواطنين بكثافة وازدحام شديد.

وقالت محافظة الإسكندرية، إن قرار الغلق جاء تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفقا للتعليمات والتوجيهات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء.

وقاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، مساء اليوم السبت، برفقة اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، حملة مفاجئة على كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن غلق 20 محل والهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر، وتطبيق غرامات فورية على المخالفين، لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء.

وتناشد محافظة الإسكندرية مواطنيها بالالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.

وبدأت الحكومة، اليوم، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميا.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.

وشهدت مدينة الإسكندرية تزاحم شديد علي كوبري ستانلي احتفالا بالعام الجديد، حيث لم يتم اتباع أي من الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا.