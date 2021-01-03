قبل الإعلان عنها.. تعرف على آليات تحديد أسعار البنزين

تستعد وزارة البترول لإعلان الأسعار الجديدة للوقود والبنزين خلال الأيام القليلة القادمة، اعتمادا على العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وكذلك للدولة، وهو ما يسمى بـ «آلية تسعير الوقود»، حيث إن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، ومنها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف العملات الجنبية، بجانب تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

وتعمل هذه الآلية على تعديل الأسعار كل 3 أشهر أي بشكل ربع سنوي، كما يتم تغيير الأسعار سواء بالتثبيت أو الخفض والتثبيت بنسبة 10%.

وتتم عملية التسعير التلقائي من خلال لجنة تعمل على تحديد أسعار الوقود المحلية وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد، حيث تتكون اللجنة من ممثلين من وزارة المالية والبترول وتكون تحت أشراف مجلس الوزراء.

وتحدد اللجنة السعر الجديد بناء على الأسعار العالمية لبرميل خام برنت، وهو خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

ويعد الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو 2019.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود في الأسبوع الأول من يناير الحالي، لمراجعة وإقرار أسعار البنزين الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر، اعتبارا من يناير حتى نهاية مارس 2021.