طبيب صدرية تطالب ببيع أنبوبة الأكسجين بروشتة الطبيب فقط

قال الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب القصر العيني، إن الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا من قبل بعض من المواطنين بخصوص التجمعات في الشوارع والطرقات يوم رأس السنة 2021، دائما ما يؤدى إلى بث الإحباط في نفوس الأطباء، نظرا لوجود أزمة فيروس كورونا في مصر.

شرف الدين: الأطباء يسعون لتذليل العقبات أمام المرضى

وأضافت «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن جميع الأطباء يسعون إلى تذليل العقبات أمام المرضى لحين إتمام شفاءهم: «المنظومة كلها مضغوطة ضغط رهيب، وبقالنا سنة في الابتلاء ده ومع الوقت بنبدأ في بعض الأحيان نتعب نفسيا، وسعينا لشفاء المريض بيخلينا نكمل».

المستشفيات الكبرى بها احتياطي استراتيجي يكفي المرضى الموجودين

وأوضحت «شرف الدين»، أن كل المستشفيات الكبرى بها احتياطي استراتيجي من أسطوانات الأكسجين يكفي المرضي الموجودين وأكثر من السعة الأساسية للمستشفى، ولكن حاليا هناك بعض المواطنين ممن يقومون بشراء أنابيب الاكسجين وإيداعها في المنازل تحسبا حال الإصابة بكورونا يسبب أزمة: «أنت كده بتحرم المريض أنه يحصل عليها، ولو حصل أي شرارة في المنزل الأنبوبة قنبلة موقوتة ينتج عنها انفجار».

أنبوبة الأكسجين مش خزين سكر وأرز وزيت

وأكدت أنه لا يجوز أن يقوم المريض من نفسه بشراء اسطوانة الأكسجين وإيداعها في المنزل، ويجب إصدار قرار سريع من وزارة الصحة بعدم بيع أسطوانة الأكسجين إلا عبر روشتة مثل الأدوية المخدرة: «فيه ناس بتخزن 5 و6 أنابيب أكسجين في المنزل، يا جماعة ده مش خزين سكر وأرز وزيت، ده خطر وشئ غير مقبول ومش موجود في أي من دول العالم».

وأشارت إلى أن أنابيب الأكسجين في المستشفيات تكون عبر شبكة وتخرج في مخارج من الحائط مثل مواسير المياه والغاز، ويتم تثبيت تلك المخارج في العناية المركزة والمتوسطة قبل تحويل المريض إلى غرفة عادية، كما أن جهاز التنفس الصناعي يخضع له من يعاني من فشل رؤي يمنع التنفس ويتم ضخ غاز الأكسجين في الرئتين وخروجهم مرة أخرى، أما وبالنسبة للأشخاص الذين يستطيعوا التنفس بدون جهاز تنفس صناعي يتم وضعهم على أنابيب الأكسجين فقط: «معظم الحالات اللي بتتحط على جهاز التنفس الصناعي بيكون عندهم مشاكل تنفسيه كبرى».