وزير الشباب يتابع استعدادات بطولة كأس العالم لكرة اليد

تابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 دولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد تأتى وفق رؤية واستراتيجية عمل الوزارة فى استضافة البطولات والأحداث الكبرى التى تقام على أرض مصر، وأن الغرفة تعمل على التواصل مع كافة لجان التشغيل والمتابعة فى الصالات الخاصة باستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الجماهيرية لتيسير العمل بسهولة ويسر وإزالة أى عوائق أو مشكلات تحدث فى البطولة، وذلك من خلال الجهات المعنية والموجود مندوبوها بغرفة العمليات. وتُقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات، وهى صالة استاد القاهرة الدولى، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان «صبحى» قد أصدر قراراً بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة دكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبى الوزارات المعنية والمشاركة فى أعمال بطولة كأس العالم لكرة اليد.

«صبحى» يتفقد غرفة العمليات ويؤكد على متطوعى البطولة اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية

وأكد «صبحى» خلال لقائه متطوعى بطولة كأس العالم لكرة اليد، اليوم، أهمية اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها فى البطولة دون أى خلل أو كسر للقواعد.

وقدم متطوعو البطولة نموذج محاكاة لطريقة جلوس الجماهير بصالة استاد القاهرة الدولى وفقاً للإجراءات المحددة، حيث من المقرر حضور نسبة تقدر بـ30% من سعة كل صالة من الصالات الأربع المقرر إقامة مباريات البطولة عليها، وأجرى وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية شملت صالة استاد القاهرة الدولى والمقصورة الرئيسية، والمدرجات ومنطقة الإعلاميين، وقاعات كبار الزوار، وملعب استاد القاهرة الدولى الخاص بكرة القدم. وأكد «صبحى» أن استاد القاهرة الدولى سيكون جاهزاً لاستضافة مباريات كرة القدم ابتداءً من 15 يناير الجارى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، أقامت الأسبوع الماضى، بروفة متكاملة فى مطار القاهرة على استقبال الوفود المقرر مشاركتها فى المونديال، للوقوف على النقاط أو الأخطاء التى يجب تجنبها خلال الاستقبال الرسمى، حيث أقيمت البروفة بشكل متكامل لبحث وتجنب أى ثغرات، خاصة أن الوفود سوف تكون داخل الفقاعة الطبية، حسب نظام العزل الصحى المتبع داخل المونديال.