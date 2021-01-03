وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الياباني لكرة اليد بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، بعثة المنتخب الياباني لكرة اليد، بمطار القاهرة الدولي، قادمين على متن رحلات طيران الخطوط الإماراتية، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، في نسختها رقم المقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة المنتخب الياباني فور وصولهم بأرض المهبط بالمطار، بحضور المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة، وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إنهاء إجراءات وصول بعض المنتخبات المشاركة من صالة كبار الزوار بالمطار بجانب صالة 4 أيضا، لتسهيل الاجراءات، موضحه أن اللجنة المنظمة ومندوبي وزارة الشباب سيتولون خروج الأمتعة والحقائب الخاصة بالبعثات.

وتابعت المصادر، أنه فور انتهاء إجراءاتهم ستتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.