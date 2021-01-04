بقيمة 200 مليون دولار.. We Rida تتجه بأكبر استثمار نحو القيادة الذاتية

أعلنت الشركة الصينية «We Rida»، وهي شركة تنقل ذكية، تنتج تقنيات قيادة ذاتية القيادة من المستوى الرابع L4، عن طرح مجموعة متكاملة من السيارات ذاتية القيادة بالأسواق.

وحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، تتيح الشركة الصينية المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية للمركبات (حافلات نقل، وعربات بيع، ومركبات تنظيف، بالإضافة إلى سيارات الأجرة)؛ وأشار التقرير إلى حصول الشركة على أكبر صفقة استثمار داخل الصين أكبر الدول المصنعة بعالم السيارات في التكنولوجيا القيادة الذاتية بقيمة بلغت 200 مليون دورلار.

وأوضح التقرير، أن الشركة تعمل على اختبار السيارات الأجرة التي تعمل بتكنولوجيا القيادة الذاتية داخل ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة غوانزو حيث يتواجد مقرها.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات الصينية العاملة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات في عدة مدن مختلفة، وأيضًا بدا العمل على نفس المشروع من قبل عدد من الجهات الأمريكة وسط مناخ تنافس تكنولوجي؛ ومن هذه الشركات الصينية «بايدو» (مالكة محرّك البحث الأكثر شعبية في الصين) و«ديدي تشاشينغ» (شركة مركبات سياحية يقودها سائقون) و«أوتوكس» (المدعومة من مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية).

وفي وقت سابق، تم طرح شاحنة ذاتية القيادة للخدمة الشاقة وأطلق عليها اسم «جيه-7» من قبل شركة السيارات «فاو جيهفانغ» الصينية؛ وتم تطوير الشاحنة بشركة «فاو جيهفانغ» و«بلاس-آيه آي»، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا، بينما يتوقع أن تضع هذه الشاحنة أساسا لنسختها من المستوى الرابع التي تتوقع دخول حيز التشغيل التجاري في عام 2023، وفقا للشركة.

والشاحنة مزودة [ـ7 كاميرات و5 رادارات بموجة بنظام القيادة الذاتية، تتمكن من التجاوز التلقائي وتغيير المسار وتمركز المسار والتحكم التكيفي أثناء التجول ومراقبة النقطة العمياء وتجنب العوائق وغيرها من المناورات.