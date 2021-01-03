صيدلي: لا يوجد إقبال على شراء العقاقير الطبية مقارنة بالموجة الأولى

قال الصيدلي باهر السعيد، إنه لا يوجد إقبال شديد من قبل المواطنين بخصوص العقاقير الطبية، كما كان في الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن كل العقاقير الطبية متوفرة حاليا لعدم وجود رعب من قبل البعض كما حدث في الموجة الأولى: «الوضع دلوقتي اختلف، ومبقاش فيه أزمة».

السعيد: نرجو من الأطباء عدم كتابة أسماء العقاقير الطبية

وطالب «السعيد»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، من الأطباء عدم كتابة أسماء العقاقير الطبية ولكن كتابة المادة الفعالة، حيث إن الإقبال على شركة بعينها هو ما يؤدى إلى وجود نقص في بعض العقاقير الطبية في الأسواق المصرية.

دور الصيدلي في أزمة كورونا هو الأكبر على مدار تاريخه

وأوضح «السعيد» أن دور الصيدلي خلال أزمة فيروس كورونا، هو الأكبر في تاريخ الصيادلة على مستوى الجمهورية، حيث إن هناك عددا كبيرا من المواطنين عزفوا عن الذهاب للأطباء خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، ما جعلهم يهرعون إلى الصيادلة لسؤالهم عن المرض لديهم ويطلبون العلاج منه: «كانوا خايفين يروحوا للدكاترة بسبب انتقال العدوى، ووعي الناس دلوقتي هو لجوئهم للصيدلي في بدائل العقاقير الطبية الناقصة من الأسواق».

أعداد مصابي فيروس كورونا حاليا في زيادة

وأكد أنه ومنذ 3 أشهر كانت أعداد مصابي فيروس كورونا قليلة، ولكن ومنذ أكثر من شهر ونصف الشهر، فهناك إقبال كبير على سحب الفيتامينات وبروتوكول العلاج من فيروس كورونا: «السحب الفترة دي زاد أكثر بكثير».

ونصح المواطنين بضرورة تناول الأكل الصحي من خضروات وفاكهة والعزوف عن السهر لفترات متأخره من الليل، وكذا ممارسة الرياضة، حيث أن تلك العوامل من أهم العوامل التي تؤدى إلى رفع كفاءة الجهاز المناعي لدى الكثيرين: «طبيعة حياتنا يومنا بيضيع في الشغل، والأهم فيتامين د، ومعظمنا عندنا مشكلة في فيتامين د، ولازم يتاخد بعد ما يتم إجراء تحليل».

وتابع: «معدل الإنتاج للكمامات والمطهرات زاد جدا الفترة الماضية، وبقي فيه كمامات بجودة عالية جدا وأسعار رخيصة مقارنه بأسعار الموجة الأولى، ومعدل إنتاج الأدوية في مصر زاد والأسعار انخفضت».