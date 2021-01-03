متحدث التنمية المحلية بعد إصابته بكورونا: حسيت أن روحي بتنسحب

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية نسق مع مستشار وزير العدل من أجل توفير الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والأحياء ونوابهم، بجانب وجود أشخاص يحملون الضبطية القضائية بحكم عملهم، وهناك تنسيق مع مختلف المحافظات وتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

مراقبة مستمرة على أماكن التجمعات

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن هناك متابعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في هيئة النقل والأماكن المفتوحة والمغلقة، وكذلك المنشآت الحكومية ودور العبادة والشركات والمولات والمسارح والفنادق والأندية الرياضية والشعبية والمدارس والجامعات ومراكز الشباب.

مراقبة منذ صباح اليوم

وأردف: «متابعة منذ صباح اليوم على مستوى الوحدات والهدف ليس تطبيق الغرامة فقط ولكن للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين في المحافظة، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قررت ذلك من أجل المساعدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتواجد فرق عمل في الإسكندرية وتم اتخاذ إجراءات ضد 20 محل متمثلة في الإغلاق لمدة أسبوع وتطبيق غرامة 4000 جنيه».

قاسم: كورونا عدو شرس

وتابع: «الكورونا عدو شرس يهاجم كل الأطراف وكل الخلايا في الجسم ويسبب صداعا وتشعر كأن روحك بتنحسب فتضطر إلى أخذ حقنة، أشكر كل زملائي الطبيب أيمن حسني وزملاءهم وكل أطباء القوات المسلحة والناس دي قامت بدور كبير كل الأسماء مش حاضرني بس الأباء بيتعبوا كتير وبيتواصلوا في كل الأوقات وفي تواصل دائم على الوتساب لذلك أهيب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب الضغط على القطاع الصحي سواء على الجانب الحكومي أو الخاص».