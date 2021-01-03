5 مقترحات من «تنسيقية الأحزاب» لاستخدام التكنولوجيا في مواجهة كورونا

أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا حول دور التكنولوجيا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في إطار مجالات مختلفة، منها التعرف على المصابين والمساهمة في عزلهم سريعًا، والقدرة على تأمين سبل للحد من الاحتكاك البشرى، عبر استخدام الروبوتات والطائرات المسيرة فى توصيل الأدوية والأطعمة، إضافة إلى عملية تعقييم المستشفيات والأماكن العامة، وفهم كيفية نشوء المرض وآلية ظهور طفرات وانتشارها، بالإضافة إلى استخدام علوم البيانات Data Science لتطوير أمصال أو لقاحات تجريبية، وقياس مدى قابلية نجاحها.

وقالت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيانها، اليوم، إن هناك العديد من التجارب الدولية التي أعطت نموذجًا للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص فى مجال استخدام التكنولوجيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مثل الصين التي استخدمت الروبوتات لتقديم الأطعمة، وتوصيل الأدوية بمستشفيات الحجر الصحى، وقامت بنقل العينات الطبية من خلال الطائرات المسيرة Drones واعتمدت نظام التشخيص بأنظمة التعرف Facial Recognition، وايضا جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وأضافت التنسيقية، أن شركة Google قامت بنشر نتائج الجهود الحاسبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى للشركة، لمساعدة الشركات الأخرى بالمجال الطبى، في التعرف على طبيعية البروتينات المكونة لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي وقعت الحكومة الكندية فيه اتفاقًا مع إحدي الشركات، لرصد انتشار فيروس كورونا فى البلاد، فى إطار الصندوق الاستراتيجى للابتكار البحثى لمكافحة فيروس كورونا المستجد New Strategic Innovation Fund COVID-19 stream و المقدر قيمته 192 مليون دولار.

واقترحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من التوصيات لمتخذي القرار، لاستخدام التكنولوجيا بهدف التخفيف من حدة أثار جائحة كورونا على المجتمع المصرى ومؤسسات الدولة والتي جاءت كالتالي:

5 مقترحات لاستخدام التكنولوجيا في مواجهة كورونا

-عمل مرصد معلوماتي إلكتروني مصري لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد عبر بيانات حجز القطارات وشركات الطيران وتطبيقات السفر والسياحة.

- إطلاق عملية توأمة مع عاصمة التقنية الصينية مدينة شينزن ومدينة بورسعيد المصرية، لنقل ما يمكن فى حدود الإمكانات المادية، والأطر الزمنية المتاحة من تطبيقات تكنولوجيا للذكاء الاصطناعى، للتعامل مع إدارة الأزمة فى المدينة الأولى، ولتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد في مصر.

- توريد عدد من الروبوتات المتخصصة في مكافحة العدوى للجهات السيادية المصرية، لتأمينها من احتمال وجود أي عدوى منتشرة في أروقة الاجتماعات للقيادة السياسية.

- تخصيص مركز لتكنولوجيا الحوسبة الطبية Computational Medicine Hub بالعاصمة الإدارية الجديدة تدعى فيها جميع الشركات العالمية والمحلية، للقيام بعمليات الحوسبة الطبية وتبادل الخبرات المعلوماتية فيما بينها بشكل مباشر، في ظل مراعاة الضوابط الصحية والتعقيم اللازم للموقع.

- تدشين صندوق للابتكارات التكنولوجية الخاصة بمكافحة الفيروسات والأوبئة، وأن يقتصر على تمويل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد لحين خروج الدولة المصرية من الأزمة الحالية.