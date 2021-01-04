عجوز يلقي بزوجته من شرفة المنزل بعد مشاجرة بينهما بالشرقية

يبدو أن محافظة الشرقية على موعد مفتوح مع محركات البحث وتصدر التريند؛ فبعد ما جرى في مستشفى الحسينية وواقعة التنمر على معاق في مركز كفر صقر، شهد كفر الشاويش واقعة غريبة، بعد أن ألقى عجوز ستيني زوجته من شرفة الطابق الأول علوي.

وأقدم زوج في العقد السادس من العمر، مساء الأحد، على إلقاء زوجته من شرفة الطابق الأول علوي، بمنزلهما بقرية كفر الشاويش، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بقيام بتلقي المركز بلاغ بقيام رجل بإلقاء زوجته من شرفة الطابق الثاني، في مشاجرة بينهما بقرية كفر الشاويش التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين رجل وزجته بسبب خلافات أسرية، وتطور الأمر إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من شرفة الطابق الأول علوي، ما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس شاب قتل زوجته خنقا، وادعى سقوطها من على السلم 15 يوما.

حيث تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بورود بلاغا من أسرة «أ . ح. ف»، 29 عاما، ربة منزل، باتهام زوجها «ي. م»، 30 عاما، صاحب محل لبيع الأسماك، مقيم بقرية بني عامر، التابعة لمركز الزقازيق، بقتلها.

وتبين وجود آثار خنق حول عنق المتوفية، وكدمات بجسدها، ووجود خدوش في الوجه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وتم ضبط الزوج المتهم وإخطارا النيابة التي تولت التحقيق.

وبمواجة الزوح اعترف بارتكاب الواقعة، في أثناء مشاجرة بينهما، مشيرا إلى أنهما تشاجرا بسبب خلافات مادية، وتفتيشها في هاتفه.