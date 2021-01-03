الشرقية: لم نطلب دعم أكسجين لـ«الحسينية» لأنها لا تعاني من أي نقص

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، إنه جرى إبلاغه بالأمس أن 4 أشخاص توفوا في غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية وأطلع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الشرقية على الأمر، وأمرت الوزيرة بتشكيل لجنة على الفور بالرغم من سوء الأحوال الجوية وباشرت عملها وفحصت حالة الأكسجين واستكملوا هذه الإجراءات اليوم الأحد، مضيفًا: «معندناش مشكلة في الأكسجين خالص في مسشتفيات المحافظة بالكامل، وعددها 25 مسشتفى بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي».

وتابع مسعود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «وزيرة الصحة فعلت خطة طوارئ لأي مستشفى تحتاج أكسجين بأن تدعمها على الفور، ولم نطلب أي دعم لأننا لا نعاني من النقص، ونلتقط صور بعدادات ضغط الأكسجين وسعتها التخزينية ونرسلها مرتين في اليوم صباحا ومساءً».

وأردف، ان الحالات التي توفيت تبلغ أعمارها 76 سنة و67 سنة و64 سنة كما أنهم أصحاب أمراض مزمنة منهم شخص كان مصابًا بجلطة قديمة على المخ بخلاف مرض السكري، ووصلوا المسشتفى في حالات التهاب رئوي شديد جدًا ونقص في الأكسجين وتم التعامل معهم، لكنهم قد تاخروا والفريق الطبي عانى معها.

كل مستشفياتنا بها شبكة أكسجين احتياطية

وأوضح: «أي مستشفى فيها خزان أكسجين وشبكة أكسجين احتياطي على إسطوانات بما فيها مستشفى الحسينية وتتعدى طاقتها الـ800 لتر وتكفيس استهلاك 15 ساعة لضخ الأكسجين للمرضى، كما أن العناية بها حالتين أخريتين لم تصابا بأي مكروه، كما كان هناك 33 حالة أخرى في العزل ولم يحدث لهم مكروه، ولو كان حدثت أزمة في الأكسجين لتوفيت حالات أخرى وحدث مكروه لحالات أخرى».

وأشار، إلى أن خزان الأكسجين به 500 لتر جرى زيادتها إلى 5500 لتر، وأن الخزانات لها مواعيد ثابتة من أجل زيادتها: «بالأمس كان لدينا موعد لملئ خزانات 3 مستشفيات ومنها الحسينية، وسيارات الخزانات كانت كبيرة جدًا لدرجة إنها منفعتش تمر من البوابة، وجبنا لودر وحفرنا في الأرض 20 سم عشان السيارة تدخل وتمول فاقوس وقبلها مولت الحسينية».