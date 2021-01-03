محافظ الشرقية: أعداء الوطن استغلوا حادث مستشفى الحسينية

قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تفقد مستشفى الحسينية، مؤكدًا أنها لا تعاني من أي نقص في الأكسجين، إذ توجد مسارات بديلة لشبكة الأكسجين ويوجد خزان رئيس طاقته 6000 لتر وتستهلك المستشفى 1700 لتر في اليوم، وإذا تعطل او فرغ فإن هناك شبكة بديلة تعمل من خلال أنابيب الأكسجين بواقع 24 أكسجين توفر 880 لتر تكفي المسشتفى لمدة 15 ساعة في حالات الطوارئ، وفي حال تعرضت إلى مشكلة فإن هناك 45 أنبوبة أكسجين متنقلة يمكن المناورة بها في غرف العناية المركزة وأي غرفة أخرى.

لدينا كميات أكسجين تكفي استهلاك 4 أيام

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»: «كان هناك 33 حالة في مستشفى الحسينية بخلاف 4 حالات توفت، والنيابة العامة ستكشف تفاصيل الحالة، وكل يوم أستلم تقريرًا عن مخزون الأكسجين بالمحافظة من وكيل الصحة وذلك في الصباح ثم أرفع تقريرًا إلى وزيرة الصحة ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، واليوم كان لدينا 81 ألف لتر تكفي احتياجات 4 أيام بجانب 1480 أنبوبة أكسجين تكفي استهلاك 10 أيام».

وتابع، أن الحالات الأربع التي توفيت في مسشتفى الحسينية كانت مصابة بكورونا وحالتها الصحية كانت متدهورة وعانوا من أمراض مزمنة وهو ما أدى إلى وفاتهم كما أن أعمارهم كانت كبيرة، ولم يحولهم ذووهم إلى المستشفى إلا بعد تدهور حالتهم.

وأشار، إلى أن نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة بمستشفيات المحافظة تزيد عن 95%، اما أسرة العزل الوسيطة والخفيفة فإن نسبة الإشغال فيها تبلغ 60%. وحول سبب اندلاع أزمة نقص أنابيب الأكسجين على منصات التواصل الاجتماعي، قال: «دايما في مشهدين بنشوفهم في الوفيات، أحد أهالي الضحايا يفقد أعصابه ويضطر إلى عمل إجراء وهو ما تستغله جهات أخرى لإرباك المشهد، وهناك اتجاه آخر وهو إرباك المشهد بسوء نية متعمد».

وواصل: «ما حدث في مستشفى الحسينية ان الابن او ابن الأخت هو من تسبب في هذه المشكلة وبالتالي تم استغلالها من أعداء الوطن».