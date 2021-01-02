حسن يوسف لـ «رانيا»: اتعظي شوية إحنا في زمن كورونا والموت

استنكر الفنان حسن يوسف، حديث الفنانة رانيا يوسف، بشأن تفاخرها بمفاتنها، وتبريرها ذلك بالآية القرآنية «وأما بنعمة ربك فحدث».

وبعث حسن يوسف، رسالة لـ رانيا يوسف عبر «الوطن»، بقوله: «اتعظِ شوية في الأيام دي اللي ريحة الموت حوالينا وفيروس كورونا بقى مالي العالم كله.. ياريت نلجأ لربنا شوية وبلاش الكلام ده عشان ربنا هيحاسبنا.. ربنا يهديكي»، مؤكدًا أنه لا يصح الاستعانة بأية قرآنية في حديثها غير اللائق عن مفاتنها: «هي فاهمة الآية غلط».

وشدد على ضرورة التحلي بآداب الحديث، لاسيما وإن كان شخصية عامة، متابعًا: «أي فنان ييغلط يسيء لنفسه وللوسط الفني بشكل عام».

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بعد عرض حوارها التليفزيوني مع المذيع نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» الفضائية.

ودافعت رانيا يوسف عن إطلالاتها المثيرة في حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الشهر الماضي، قائلة: «أنا شفت نفسي قبل ما أخرج وشفت مؤخرتي ولقيتها حلوة.. لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة"أما بنعمة ربك فحدث».

واستنكرت رانيا انتقادات الجمهور لها من فترة لأخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل بعضها للدعاء عليها بالمرض والموت، دون أي اعتبارات إنسانية.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تعرضت لهجوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من تعليقات الجمهور السلبية التي تتضمن العديد من السباب والشتائم، ودعوات بالمرض والموت.

وكتبت رانيا يوسف، قائلة: «دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضيه تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين».

وأضافت الفنانة: «أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان ولكنهم مثل الفئران يستديروا وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر، ويسبون ويشعروا أن من حقهم السب والشتيمة والحقد الذي يملأ قلوبهم تجاه أي شخص مهما كان».