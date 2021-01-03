رانيا يوسف لـ ممرضة مستشفى الحسينية: لا تبك ليس بيدك شيء

أشادت الفنانة رانيا يوسف، بالدور البطولي الذي يقوم به الأطقم الطبية وفرق التمريض، داخل مستشفيات العزل، بالتزامن مع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وبعثت رانيا يوسف، رسالة مؤثرة إلى آية علي محمد علي، والتي تعمل ممرضة بمستشفى العزل الحسينية، والتي لاقت صورتها تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأثرها الشديد بوفاة 4 مرضى في وقت واحد، تأثرًا بفيروس كورونا.

ونشرت رانيا يوسف، صورة الممرضة عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة عليها: «لا تبكي.. ليس بيدك شيء.. أنتِ ملكة».

وحرصت رانيا يوسف على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة وكذلك الأطباء، لجهودهم الواسعة في الأزمة الراهنة، قائلة: «شكرًا أطباء مصر.. شكرًا وزارة الصحة المصرية على الجهود المبذولة.. جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص».

وكانت «الوطن»، قد انفردت بأول حديث مع الممرضة آية علي محمد علي، صاحبة العشرين عامًا، والتي تعمل داخل مستشفى العزل بالحسينية، حيث كشفت كواليس تلك الصورة بقولها: «تلك الصورة التقطت لي عندما شعرت بالتعب الشديد وجلست لأني لم أكن أتحمل مشاهد الموت لهذا العدد الكبير من المرضى».

وتابعت أن مع صغر سنها وقلة خبرتها لم تتمالك نفسها أمام هذا المشهد الذي جعلها تشعر وكأنها أصبحت في الـ60 من عمرها، وليس الـ20: «مكنتش خايفة، بالعكس، أنا كنت مصدومة وزعلانة على الناس اللي ماتت، وده دورنا وواجبي».

ووجهت آية، رسالة إلى المواطنين، حول الموجة الثانية من فيروس كورونا التي وصفتها بأنها شديدة الخطورة والانتشار: «التزموا بالكمامات لأننا بنتعب علشانكم، الموجة خطيرة المرة دي، وفيه حالات كتير ولازم كلنا نلتزم».

وكانت رانيا يوسف قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دفاعها عن إطلالاتها المثيرة في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية، وارتداءها فساتين ضيقة قد تبرز مفاتن جسمها، إذ قالت في حوارها التليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس: «كل الفنانات كده، بس ممكن عشان أنا عندي مؤخرة مميزة شوية».