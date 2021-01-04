مدير «نجريج الخيرية»: صلاح تبرع لتركيب تانك أكسجين كامل في بسيون

كشف حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، عن دور النجم الدولى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للتخفيف عن مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مسقط رأسه بالغربية، فأوضح أن صلاح أنشأ جمعية نجريح الخيرية وأشهرها فى 2017، وهذه المؤسسة لرعاية الأيتام والأرامل والمسنين وحالة المرضى ومساعدات شهرية، وعدد الحالات بها وصل إلى 400 أو 500 حالة.

صلاح تبرع بتركيب تانك أكسجين كامل في مستشفى بسيون المركزي

وأضاف «بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن محمد صلاح وأسرته قدموا المساعدة فى مؤسسة نجريج بأنابيب الأكسجين للتخفيف على مرضى كورونا في القرية، فمحمد صلاح تبرع بتركيب تانك أكسجين كامل فى مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية لتزويد المستشفى بالأكسجين.

صلاح ساهم في بناء معهد ديني أزهري على نفقته الخاصة

وأشار مدير جمعية نجريج الخيرية، إلى أن صلاح ساهم في بناء معهد ديني أزهري على نفقته الخاصة وتسليمها بكل محتوياتها، كما قام بإنشاء وحدة إسعاف قام ببنائها وسلمها لهيئة الإسعاف بالغربية، وختاما التبرع بحوالى 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بعد تعرضه للانفجار.

رئيس لجنة الحكام سابقا: تكلفة «الفار» في المباراة الواحدة 3 آلاف دولار

وفي الشق الرياضي، أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أن الحكام فى الدوري المصري يؤدون عمل عظيم ولابد من دعمهم، قائلا: «أنا لست ضد تحليل أداء الحكام ولكن لازم المحلل يكون مؤهل لده ولازم يكون حكم على مستوى عالي، والاغلبية فى مصر لم يمروا بهذه المرحلة وهذا يؤدى إلى التشكيك فى الحكام واظهار الجانب السلبي فقط».

تطبيق التقنية في مصر انجاز كبير وكلف خزينة الاتحاد ملايين الجنيهات

وأقر عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أن تطبيق التقنية في مصر انجاز كبير وكلف خزينة الاتحاد المصري ملايين الجنيهات، مفيدا بأن تكلفة المباراة الواحدة تصل لـ3 آلف دولار وهذا المبلغ كبير، «المشكلة فى أن التدريب على الفار كان غير كاف، وتم فى شهر أو 38 يوم ولكن من المفترض أن يكون التدريب من 6 إلى 9 شهور، واحنا خدناه فى 38 يوم وبدأنا ننفذ وده انعكس واظهر اخطاء لم تكن مقصودة».