السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمصر القديمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ولم يسفر عن وقوع إصابات وتمّ تحرير محضر بالواقعة.

كردون أمني حول العقار.. ومحاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة

تلقى مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القدمية.

وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني كائنة في عقار مكون من 5 طوابق، وجرى إعداد كردون حول العقار، ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى العقارات المجاورة والشقق السكنية المتواجده في ذات العقار.

وتمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وحاصرتها واخمادها ، وتم اجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مره أخري ، وتبين ان الحريق لم يسفر عن خسائر أو اصابات بشرية ، واسفر عن الحريق عن بعض التلفيات بالشقة محل البلاغ، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

بدوره، قال اللواء ممدوح عبدالقادر المدير الأسبق للحماية المدنية في القاهرة، إنَّ الحرائق 4 أنواع وهي حرائق صلبة: مثل حريق الورق والخشب، حرائق سائلة: مثل حرائق البنزين والكيروسين، وحرائق غازية: مثل حريق الغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، والغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية، وحرائق ذات طبيعة خاصة: وهي الحرائق الناتجة عن احتكاك الآلات، الكهرباء، التفاعلات الكيميائية، وهي الناتجة عن التركيبات الكيميائية بالمعامل.

وتابع أنَّ وسائل إطفاء تلك الحرائق يختلف، فلكل نوع من تلك الحرائق وسيلة للتعامل معها، فالنسبة للحرائق الصلبة يجرى التعامل معها وإطفاؤها بواسطه المياه فقط، وبالنسبة للحرائق السائلة باستخدام الوسائط الرغوية، والحرائق الغازية يجرى الإطفاء عن طريق الخنق «استخدام ثاني أكسيد الكربون»، وأما الحرائق ذات الطبيعة الخاصة فيتمّ التعامل معها بالمياه وثاني أكسيد الكربون.