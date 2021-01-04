دليل الفوز بـ«وظائف الضرائب»: يبدأ بـ«محاسبة» وينتهي بـ«75%»

بإمكان خريجي كليات التجارة والحاسبات، ممن تقل أعمارهم عن 27 سنة، الفوز بـ300 وظيفة مأمور حصر أعلنت عنها مصلحة الضرائب 30 ديسمبر الماضي، إذا ما اتبعوا النصائح التي قدمتها «المصلحة» في بيان اشتراطات المسابقة على موقع وزارة المالية.

أسئلة اختبارات تقييم المتقدمين باللغة الإنجليزية

وقالت مصلحة الضرائب إن الطريق إلى الفوز بـ«وظائف الضرائب» أمام الخريجين من كليات التجارة، يمر بمراجعة المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة للأنظمة الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة، تحليل وفحص وإعداد التقارير عن قواعد البيانات، نظم تقارير الأعمال الذكية، وتكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن محتوى اختبارات التقييم أيضاً تضم المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الأساسية «إدارة الوقت والتفاوض وإدارة الاجتماعات والمعلومات الإدارية الأساسية».

الأسئلة تتضمن معلومات عامة وإدارية أساسية

وأشارت المصلحة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين الراغبين في شغل وظائف مأمور حصر إلكتروني من خريجي كليات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، فيتعين عليهم التركيز على تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، أنظمة التقارير وقواعد البيانات، أنظمة البرمجة، أساليب التحليل الإحصائي للبيانات وقواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي وتكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الأساسية «إدارة الوقت والتفاوض وإدارة الاجتماعات والمعلومات الإدارية الأساسية».

ستكون مصلحة الضرائب المصرية، بصدد قبول المتقدمين لشغل وظائف الضرائب، في حال حصول المتقدم مستوفي الأوراق، على 75% على الأقل من نتائج التقييم.

وقالت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية، لـ«الوطن»، إن تقديم الأوراق مستمر حتى 31 يناير الجاري عبر البريد الإلكتروني: eg.gov.mof.Jobs://h، دون تمديد للموعد بعد ذلك، مؤكدة عدم الالتفات إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم، أو التي تقدم باليد، أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.