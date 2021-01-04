«المنوفية» تواصل حملاتها لإزالة التعديات ومخالفات البناء

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات والتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إزالات مكبرة بنطاق المدينة، اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، و تبين وجود أعمال بناء بالدور الخامس والسادس بأحد الأبراج وتم التحفظ على مواد البناء وصاحب البرج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف حفاظا على هيبة الدولة.

وتلاحظ أثناء الحملة وجود أعمال بناء سور على قطعة أرض فضاء وتم تنفيذ الإزالة الفورية للسور واتخاذ الإجراءات الفورية حيال صاحب الأرض، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية بقرية «بلمشط»، على مساحة 125م عبارة عن تشوينات بالطوب الأبيض، و جارى المتابعة الدورية لرصد أي حالة تعدى بالبناء المخالف والعشوائي حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

واستمراراً لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بالتنسيق مع حماية الأراضي والأجهزة الأمنية، إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية شنوان على مساحة 260 م2، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بناحية الماي بمساحة إجمالية 324 م2 عبارة عن عشة بوص وحطب وطوب أحمر وطين، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدٍ بناحية سرسنا بالشهداء بمساحة إجمالية 495 متر .

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة.