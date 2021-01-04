تعرف علي مرشحي نقابة المحامين بالمنوفية.. "راشد": اكتفيت بدورتين

أعلنت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية، أسماء المحامين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات النقابة على المقاعد المختلفة، حيث تم غلق باب الترشح لاستقبال مرشحين جدد والاستعداد للإنتخابات.

وأكد خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه أعلن عدم ترشحه لمقعد نقيب المحامين في المحافظة والإكتفاء بدورتين سابقتين، من أجل فتح الباب أمام دماء جديدة تستكمل مسيرة البناء والعمل، موضحا أنه سيعمل علي خدمه المحامين في كل مكان من خلال التواصل معهم بشكل مستمر لتقديم كل الدعم لهم في شتي المجالات .

وتقدم للترشح على مقعد نقيب المحامين بالمنوفية «أدهم محمد شبل محمد الشرقاوي، وحسام عبد الحميد ابراهيم شلبي، وسامح محمد بيومي محمد سليمان، ومحمد عبد الواحد جابر عفيفي، وحماده عبد السميع محمد خطاب، وعبد الله رمضان عبد الخالق عبد الواحد، ومحمد ماهر سعيد احمد حموده، ومحمد عبد الفتاح شحاته شحاته».

فيما تقدم لمنصب عضوية مجلس نقابة المحامين بالمنوفية كلا من، هيثم سلطان، ووائل حشاد، ووياسرالفيل، ويحيى فوزي ابراهيم، وحسام شريبه، وخالد غنيم، وكامل البعثي، ويوسف ابو العيش، وابراهيم رضوان، ومحمد شماته، ومحمود محمد عبده، وأشرف النعماني .

كما يترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، هشام صبحي العيسوي، وهيثم محمد زايد، واحمد خلف الله، وجمال عبد الرازق مصطفى، وعربي الطباخ، وعلى ميز، ومحمد حسني، ومدحت محمد فايد، وائل زيدان، وأسامه الرخ، واسامه بشير، وجمال الورش، وخالد شديد، وعبد الله عنتر، وعلاء عثمان، ومحمد علام محمود، ومصطفى الشيتي .

ويترشح لمقعد الشباب في نقابة المحامين بالمنوفية، كلا من، شيماء عبد الرحمن عبد الحميد عبد الغني، ومصطفى عاطف عوض محمد، وتامر يحيى عبد الحميد سعد، ووليد خالد شحاته عبد المقصود، ومحمد حامد عبد اللطيف ناصر .