الكنيسة للأقباط في عيد الميلاد: ألا صلوا في بيوتكم

تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء المقبل، قداسات عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط، منعًا للتجمعات، على أن يصلي الأقباط في منازلهم.

يأتي ذلك بعد أن قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذاعة قداسات العيد عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المسيحية، رافعة للأقباط شعار «ألا صلوا في منازلكم».

البابا يترأس قداس العيد في الدير

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لأول مرة، كما فعل في عيد القيامة الماضي، بحضور عدد محدود من المطارنة والأساقفة.

وسيغيب البابا هذا العيد عن المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث اعتذر عن عدم استقبال المهنئين كعادته كل عام، نظرًا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كورونا تصيب مطارنة وأساقفة

كما يترأس المطارنة والأساقفة قداسات العيد بأعداد محدودة داخل مقار مطرانياتهم، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة عدد من كهنة وخدام وشمامسة الكنيسة خلال الفترة الماضية.

كما طال الوباء إصابة عدد من المطارنة والأساقفة منهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا ويصا مطران البلينا في سوهاج، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

غلق مدافن الأقباط في عيد الميلاد

كذلك قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق المدافن في وجه الأقباط خلال العيد، وعدم السماح بفتحها إلا لعمليات الدفن فقط، كما قررت الأديرة القبطية عدم استقبال الزيارات أو المشاركة في القداسات وقصرها على رهبان الأديرة فقط، ويطول منع الأديرة حتى الكهنة وأسر الرهبان، مطالبة الأقباط بتفهم الوضع حرصا على سلامتهم.