جامعة القاهرة تحدد خطوات التعامل مع المشتبه بإصابتهم بكورونا

حددت جامعة القاهرة، خطوات التعامل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات المخصصة للعزل، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

خط ساخن لحجز موعد المسحة والأشعة المقطعية والتحاليل

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ أول خطوة في التعامل مع المشتبه بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد من منسوبي الجامعة، التواصل هاتفيًا بالخط الساخن المخصص لمستشفيات العزل على الرقم (01212015555) أو من خلال منسق مكافحة العدوى بالكليات، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، لحجز موعد أخذ المسحة وإجراء التحاليل والأشعة المقطعية بالعيادة الخارجية والمخصصة فقط لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

حجز المصابين بمستشفى الباطنة والفرنساوي

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنّه يتم إبلاغ المريض بنتائج المسحة والتحاليل والأشعة خلال 48 ساعة، وحال إيجابية النتائج وكان من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتجه إلى عيادة كورونا للتقييم بقصر العيني القديم، وحال إذا كانت حالته ليست خطيرة يتجه للصيدلية الموجودة في العيادة بقصر العيني لصرف بروتوكول العلاج واتباع العزل المنزلي الذاتي، وحال كانت الحالة متوسطة أو شديدة الخطورة يتم توجيه المريض إلى مستشفى الباطنة أو قصر العيني الفرنساوي للعزل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بكارنية الكلية وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة، وحال خطورة الحالات يتم إخضاعها للعزل بالمستشفى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة كافة، وتحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل ومستشفى الطلبة لعزل الطلاب.