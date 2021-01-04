حظك اليوم الاثنين 4-1-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يُعرف عن مولود برج الميزان أنه يمتلك قدرًا كبيرًا من الذكاء، وله شخصية تتميز بالهدوء والاتزان في أغلب الأحيان، إضافة إلى قدرته الكبيرة على معالجة وحل المشكلات مهما بلغت درجة صعوبتها.

ومن أبرز الصفات التي يتميز بها مولود هذا البرج أنه اجتماعي، ودود وبلوماسي ولديه القدرة على توصيل رسالته للآخرين بسهولة ويسر، سريع التأقلم مع الآخرين، فضلًا عن كونه مسالم للغاية ولا يفضل الدخول في المعارك والصراعات، ومن أبرز الأبراج التي يتوافق معها هي الدلو والجوزاء، أما أبرز الأبراج التي لا يتفق معها فهي العقرب والعذراء.

ورجل برج الميزان عقلاني جدًا يبتعد عن النقاش والجدال غير المفيد، ومتفائل ولا يحب التشاؤم كما يسعى دائما لمساعدة من حوله، الأمر الذي يجعله دائمًا لديه العديد من الأصدقاء، كما يتصف بالرومانسية والصدق في المشاعر والأحاسيس ولا يمكن أن يعيش دون حب.

وفي المقابل، يمتلك رجل هذا البرج عددًا من السلبيات والعيوب أبرزها التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات بصورة حاسمة، ويقوم بتعديل وتغيير قراراته دائمًا.

ويعد اللون الأزرق الغامق، والأزرق الفاتح، والزهري من أكثر الألوان المفضلة والمحببة لمواليد برج الميزان، وعنصره الهواء حيت إنه يعد أحد الأبراج الهوائية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

مشاهير برج الميزان

هناك عدد من أبرز نجوم الفن من مواليد برج الميزان، من بينهم عمرو دياب، ومحمد منير، ودرة، وروبي، وملحم زين، وحسن الشافعي، وشيرين عبد الوهاب، وسمية الخشاب، وبشرى، وكارمن سليمان، ونجلاء بدر، وبهاء سلطان.