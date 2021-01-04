حظك اليوم الاثنين 4-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

ترتبط الأبراج الفلكية والظواهر السماوية بالنشاط البشري، وفقا لعلم التنجيم، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن»، لمتابعيها، نستعرض توقعات الأبراج حظك اليوم لكل برج على الصعيدين العملي والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب وتسعد في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم أو تكون مطالبا بواجبات ثقيلة وعليك أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك تجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر يعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك المهنية وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك وفكر باستثمارات طويلة المدى.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس وعطارد يدعمان علاقاتك وقد تتلقى دعوة.. فلا تتردد في تلبيتها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحضور رائع ويمكنك أن تفرض رغباتك وإرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب ، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تكون أمينا في عملك ومع الزملاء والأصدقاء، وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات توفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون مستعدا للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك واعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم قد تدفعك الأفلاك للتسرع في إعلان غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعل هذه الفترة مثالية لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عطارد والشمس في برجك يمنحانك منتهى السحر والجاذبية، ويعدانك بأوقات حلوة، فقط حافظ على السرية وكن كتوما.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك أن تتجنب المغامرة والمخاطرة تجنبا للخسارة ولتكن حذرا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك.. لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.