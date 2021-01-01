حظك اليوم الجمعة 1-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

ترتبط الظواهر السماوية بالنشاط البشري، ما يتيح إمكانية تحديد مواصفات الأبراج المختلفة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمدك بحماس كبير وتشعر اليوم بتجدد الحياة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

عدة كواكب في وضع معاكس مما يجعلك قلقا.. وعليك أن تعتني بعملك وتجنب المبالغة في فرض شروطك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعمك.. قوتك اليوم في تفردك وتساعدك يقظتك الذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. القمر يمنحك لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة سيمون، ويوافق تاريخ ميلادها يوم 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور.. كن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة زحل والمشتري لبرجك تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان كريم عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة وفي نفس الوقت كن مرنا بدون التساهل في حقوقك وتجنّب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك كي تسلم من الخلافات ومن أذى البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، وبوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

لديك حضور أخاذ وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان هاني شاكر، وبوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

لقمر في مواجهتك وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية وعليك أن تحمي حقوقك وابحث الأمور مع ذوي الخبرة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبّى رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجباتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اعمل في صمت ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك واحترس من المكائد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.