حظك اليوم السبت 2-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأشخاص باختلاف الأبراج الفلكية، يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يجعلك منتعشا وقادرا على الإنجاز وهناك فرصة لقضاء أوقات مهنية وعائلية مميزة ودافئة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تعمل بدقة وتتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تعمل بدقة وتتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحل مواقف دقيقة بلباقتك ودبلوماسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيزعلى أمور مالية ومهنية وقد تنجح في تحقيق مكاسب إذا راجعت جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك ووعودك وتعامل بحكمة وتروي مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بروح الفكاهة مما يساعدك اليوم على الخروج من أي مأزق.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر هاشم، لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة والتأمل وينفعك ذلك في استنتاج معلومات تفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك ألا تعلن أخبارك العاطفية ولا خططك وأفكارك.. حاول أن تقتصد في كلامك والزم السرية والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنظر للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تناغم فينوس والقمر يمنحك يوما مناسبا للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء وستشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تسيطر اليوم على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يعدك بالنجاح ويمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتقترب ممن تحب بذكاء ويساعدك عطارد على التحرك بحنكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تتأنى في قراراتك وردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خورى، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

قمر بمنزلك السادس ويمدك ذلك بالحماس والطاقة.. تنجز سريعا وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد يمنحانك شعورا بالطاقة وتبدو مشرقا ومؤثرا في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.