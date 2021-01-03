حظك اليوم الأحد 3-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

لكل شهر برج يختص به وصفات خاصة، بحيث يمتلك كل فرد شخصية و صفة خاصة تميزه عن البرج الآخر، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تتولى مسئولياتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدي اليوم استعدادا للتعاون مع من تحب وللقيام بواجبات عائلية أو منزلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم فرصة لإنجاز أعمال عالقة وللاستمتاع أيضا بوقتك مع الأهل والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور آمبر هيرد، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تنتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم مع البعض، لكن لا داعي للعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجرك اليوم للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي وتميل للعصبية.. حاول أن تستمتع بالوقت الحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك وعن مشاعرك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك واعتنيت بخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب أو الأصدقاء، فقط حاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر هاشم، لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء جاك بلاك، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب أو الأصدقاء وتتوطد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن ترتب أولوياتك وألا تفقد تركيزك كي لا تقع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تعاني من ضغوط عابرة وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم قد تلتقي بمن تحب أو تقابل شخصا من الخارج يزعزع معتقداتك وقد يسعدك ذلك أو يدفعك للتطور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لتخطط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا وأكثر قدرة على التخطيط السليم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في فرض آرائك حتى لا يختنق من حولك ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.