محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من العشوائيات لمساكن بديلة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الأجهزة التنفيذية بمدينتي رأس غارب والغردقة، حققت جهودا فائقة خلال العام المنقضي لإخلاء منازل المستحقين من قاطني مناطق الخطورة الداهمة.

وكشف المحافظ في تصريح صحفي، اليوم أن إجمالي الأسر التي تم نقلها بمدينتي رأس غارب والغردقة خلال العام الماضي 2020، بلغ 149 أسرة من إجمالي عدد المستحقين، جرى إعادة تسكينهم في شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالروضة في المدينتين، والذي قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).

وأوضح أنه تم توفير سيارات من المدينتين لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، لافتاً إلى وجود لجنتين بكل مدينة لمتابعة هذا الملف، اللجنة الأولى لتنفيذ إزالات المساكن في المناطق العشوائية، والثانية لتسكين الأسر بمنطقة بديل العشوائيات بالروضة، حيث تم تنفيذ الإزالات فور تسليم المواطنين المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

أكد المحافظ أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلاً من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.

جدير بالذكر أن المحافظة شهدت عدة مشروعات تنموية كبرى في العام المنقضي 202‪0 أهمها إفتتاح متحف الغردقة ، وتنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة الغردقة ضم 6 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلي تدشين منظومة الصرف الصحي والانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحي الغردقة الثلاثية.