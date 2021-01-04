تداول 7764 «طن بضائع» و400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، سفينتان، مشيرة إلى تداول 7764 طنا من البضائع و407 شاحنات.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، إن حركة الواردات شملت 137 طنا من البضائع و42 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7627 طن بضائع و365 شاحنة بضائع.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة «بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «الحرية2»، وغادرت ثلاث سفن «أمانة، الحرية، أمل» كما شهد ميناء نويبع، اليوم، مغادرة السفينة «سينا».