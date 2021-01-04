القبض على «حرامية كابلات التجمع»: سائقان متورطان والسبب «ضائقة مالية»

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، خلال تفقدها الحالة الأمنية، من ضبط سائقين، حال إضرامهما النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها (كمية من النحاس وزنت 150 كيلوجرامًا – منشار حديدي – سلاح أبيض «كتر»).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، كما أقرّ أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكّنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المهندس المسؤول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.