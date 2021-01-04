خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتظام صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، لليوم الثاني على التوالي، لافتة إلى أنّ التكلفة الإجمالية لصرف الدفعة الثالثة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، بخلاف 18 مليار جنيه إجمالي صرف معاشات يناير 2021، ليصل الإجمالي لنحو 25 مليار جنيه.

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس

وأتاحت القومية للتأمينات عبر موقعها الرسمي https://nosi.gov.eg إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمس كالتالي:

1. إدخال الرقم القومي للقائم بالصرف.

2- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

3- الضغط على مربع «أنا لست برنامج روبوت».

4- إرسال الطلب.

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات، صرف معاشات شهر يناير 2021، إذ بدأ أمس الأحد، الصرف للشريحة الأولى والمستحقين عنهم، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية.

الصرف للشريحة الثانية من أصحاب المعاشات غدا

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، أنّه يتم الصرف للشريحة الثانية بدءا من غدا الثلاثاء 5 يناير والأربعاء 6 يناير، ثم البدء في الشريحة الثالثة تباعا، مشيرًا إلى أنّه يمكن لصاحب المعاش والمستفيد الذي يحمل كارت «ميزة» أو بطاقة الصرف الآلي، صرف استحقاقاته من ماكينات الصرافة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم

من جانبه، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر -العضو المنتدب للبنك، إنّه يتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، إذ تنقسم الشرائح، إلى الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، والثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

ولفت إلى أنّه جرى التنبيه على كل الفروع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحد انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).