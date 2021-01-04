5 يختطفون طفلا ويساومون أسرته على فدية في قنا: «عرفنا إن أبوه غني»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) باختطاف 4 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي نجلها (6 سنوات) في أثناء لهوه رفقة طفل آخر أسفل العقار سكنهما، ومطالبتهم بدفع مبلغ 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا).

عقب تقنين الإجراءات، أمكّن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنَّه نظراً لعلمه بثراء والد الطفل كونه يقيم بذات الناحية، اتفق مع باقي المتهمين على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبة الطفل وإخبار باقي المتهمين بنزوله من مسكنه للهو أمامه فتوجهوا بسيارة ملاكي مُستأجرة تمّ ضبطها واختطفوه.

أمكّن تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمسكن أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة قنا وإعادته سالماً لأهليته، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.