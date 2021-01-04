«صناع الخير» توزع 50 ألف بطانية على الأكثر احتياجا بقرى 20 محافظة

في إطار خدمة المجتمع ومواجهة الشتاء البارد، بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا وزيادة معدلات انتشار الموجة الثانية منه.

وللعام الثانى على التوالي، بدأت المؤسسة في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في قرى 20 محافظة، من خلال مبادرة «صُناع الدفا» تحت رعاية وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء «صناع الخير»، في بيان المؤسسة اليوم، أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس استراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن «صناع الخير» أطلقت مبادرة «صناع الدفا» للعام الثاني على التوالي استجابة لتوجيهات نيفين قباج وزيرة التضامن في أهمية تلبية منظمات المجتمع المدنى للاحتياجات الموسمية للشرائح الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المؤسسة توسعت في الوصول لشرائح غير القادرين في أنحاء الجمهورية لتصل إلى 20 محافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بـ«صناع الخير»، أن توزيع بطاطين الشتاء سيتم عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر في المحافظات المستهدفة، وأن المرحلة الأولى من التوزيع تستهدف توزيع 20 ألف بطانية بمحافظات البحيرة والغربية والفيوم، بالتعاون مع المحافظين، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بهذه المحافظات.

وأوضح «عبدالجليل» أن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.