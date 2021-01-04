جهود شرطة التعمير في ديسمبر الماضي: أبرزها رفع 304 مخالفات إشغالات

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط أشكال الخروج عن القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر ديسمبر 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.

وتمّ تأمين إزالة 65 حالة تعد متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 17 وحدة، مع غلق وتشميع 253 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 423 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 278 مخالفة لمحلات تزاول نشاط دون ترخيص، وضبط 495 مخالفات مباني، وإزالة 101 مخالفة فورية.

كما جرى ضبط 140 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع 304 مخالفات إشغالات متنوعة، وضبط 365 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري.

وتمّ ضبط 27 مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وضبط 30 بائعا متجولًا، وضبط (13 قضية سرقة مواد محجرية – 3 قضايا إتلاف مال عام – 3 قضايا سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات).