السقا وزوجته يجريان مسحة كورونا لاطمئنان على صحتهم بعد تدهور حالة حماه

قام الفنان أحمد السقا بإجراء مسحة كورونا، للتأكد من سلامته بعد إصابة حماه، والد زوجته الاستايلست مها الصغير، ونقله إلي أحد المستشفيات.

حيث أنه يعاني من فيروس كورونا منذ أيام، وتدهورت حالته بشكل ملحوظ، مما أدي إلى نقله للعناية المركزة، إذ يعاني صعوبة في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.

نجوم الفن يتمنون الشفاء لمحمد الصغير

وطالبت الإعلامية مها الصغير، الجمهور الدعاء لوالدها خبير التجميل محمد الصغير بالشفاء العاجل، إثرإصابته بفيروس كورونا.

وقد تفاعل معها عدد من نجوم الفن منهم، الفنانة لطيفة «يا رب تقويه وتشفيه عشرة العمر الأخ والصديق الوفى المخلص عشرة العمر محمد الصغير»، وعدد من نجوم الفن الذين وجهوا كلماتهم إلي الفنان أحمد السقا وزوجته متنمين له الشفاء العاجل .

وأصيُب خبير التجميل العالمي محمد الصغير والد الاستايلست مها الصغير زوجه الفنانة أحمد السقا، بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية المتنشرة حالياً.

ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل .

توقف أحمد السقا عن تصوير مسلسل نسل الأغراب

وقد توقف الفنان أحمد السقا عن تصوير مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، مع الفنان أمير كرارة، المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، حيث سافر فريق العمل لتصوير بعض المشاهد هناك، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامى من معاينة الديكورات، واختار صناع المسلسل مناطق حية من الصعيد لتصوير هذه المشاهد، والمسلسل تدور أحداثه في الصعيد.

ويقوم المخرج محمدج سامي حالياً الاستعداد لمعاينة أماكن جديدة، لاستكمال التصوير، بعد أن يتم شفاء الفنان أمير كرارة، الذي أعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد لـ«الوطن»، أن حالته مستقرة ويخضع للعزل المنزلي، ومن المقرر أن يتم استئناف تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.