1.1 مليار دولار صادرات «الصناعات الهندسية» في 5 شهور

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمسة أشهر الأولى من السنه المالية 2020/2021 بنسبه 6% مسجلة 1.11 مليار دولار مقابل 1.05 مليار دولار في نفس الفترة العام المالي المنقضي 2019/2020.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، إن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبرعام 2020 مسجلة 229.6 مليون دولار مقارنة بـ 187.3 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وهو ما يؤكد رؤية المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خلال الفترة المقبلة.

صادرات مكونات السيارات ارتفعت 18%

وكشف المجلس التصديري، أن مكونات السيارات ارتفعت بنسبة 18%، والكابلات بنسبة 21%، الأجهزة المنزلية بنسبة 21% ووسائل النقل بنسبة 72%.

وعن أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية، قال المجلس إن الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها، في أوروبا كلا من «المملكة المتحدة - فرنسا - ألمانيا – أسبانيا»، وفى آسيا «السعودية - العراق – الكويت» وفي أفريقيا «الجزائر - المغرب - السودان - كينيا».

من جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس لدية رؤية واضحة للنهوض بصادرات القطاع خلال الفترة القادمة، عبر خطط سنوية للقطاعات التصديرية في الصناعات الهندسية، والاعتماد بصورة أكبر على القطاعات التي لها ميزة نسبية، وكذلك الأسواق غير التقليدية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على فتح أسواق جديدة من خلال اتصالات على عدد من المستويات والعمل على التواصل مع المشترين الدوليين والمستوردين.

وأضاف الصياد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد المتوقع بدء تنفيذه قريبا والذي سيشمل وضع رؤية ومقترحات المصدرين في الإجراءات الجديدة لدعم وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذى للمجلس التصديري، أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، فيما يعمل المجلس على دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، ليتمكن المصدر من معرفة ما تحتاجه السوق الخارجية.