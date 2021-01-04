«مرتزقة الإخوان» يواصلون الهجوم على وحيد حامد.. وخبير: «الجماعة» وجعهم

منذ اللحظة التي شهدت إعلان وفاة الكاتب وحيد حامد، بدأت جماعة الإخوان الإرهابية، حملة ممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استباحت خلالها الشماتة في موت الكاتب الراحل، معتبرين موته عقابا من الله.

ولم تخل تعليقات الجماعة الإرهابية، من إظهار الحقد الدفين من عناصر الجماعة في العديد من تعليقاتهم، رغم عدم توجه الكاتب وحيد حامد لأي من الأحزاب السياسية، لكنهم اعتبروا معارضته لهم جريمة يستحق عليها اللعنة والشماتة بعد الموت.

الهارب معتز مطر: وحيد حامد عبقري لكن الشعب العربي لا يحبه

واستخدمت الجماعة الإرهابية عناصرها المرتزقة للهجوم علي الكاتب الراحل، وكان أبرزهم الإعلامي الهارب معتز مطر، الذي ادّعى أنّ الشعوب العربية لم تحب الكاتب وحيد حامد، رغم أنّه كان أحد المبدعين في مجال السينما العربية، وأفلامه كانت تخدم أشخاصا بعينهم ولم تخدم المجتمع بأكمله.

ولم يكتف المذيع الهارب بذلك، بل زعم عبر برنامجه على قناة الشرق الإخوانية، أنّ الشعب العربي والمصري لم يحترم الكاتب العبقري في حياته أو بعد وفاته.

ربيع: الإخوان اعتادت استباحة دماء من يخالفها

من جانبه، قال الباحث الإسلامي إبراهيم ربيع، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت استباحة الدم والشماتة في الموت مع من يختلف معها أو يهاجمها، فضلا عن محاولتها إثارة الأزمات والوقيعة بين الشعب وبعضه البعض.

وأضاف ربيع، لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي في الهجوم على الكاتب الراحل وحيد حامد، هو كتابته لمسلسل الجماعة، الذي هاجم فيه الإخوان وفضح العديد من معتقداتهم الشاذة، التي لا تتناسب مع الدين الإسلامي، قائلا: «المسلسل وجعهم بزيادة».

وأوضح الباحث الإسلامي، أنّ العبقري الراحل وحيد حامد، كان له العديد من الأعمال التي كشفت عن الفكر المتطرف لجماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تواجدت على الساحة خلال العديد من الفترات.