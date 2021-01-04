أهالي طوخ يواصلون تحدي قرار إقامة سرادقات العزاء

سجلت قري مركز ومدينة طوخ أعلى معدلات مخالفة قرارات اللواء عبد الحمدي الهجان، محافظ القليوبية، الخاصة بمنع التجمعات وإقامة سرداقات العزاء وفتح دور المناسبات في حالات الوفاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور لعزاء داخل مضيفة بقرية مشتهر دائرة المركز لمتوفي بكورونا وسط حضور عدد من الاهالي لم يلتزم أغلبهم بالإجراءات الإحترازية.

كما رصد رواد مواقع التواصل عزاء اخر في عزبة القاضي بدائرة المركز لم يتلزم اصحابه أيضا بالقرارات وأصروا علي إقامته أيضا دون مراعاة للإجراءات الإحترازية.

وطالب المواطنون بضرورة تشديد الرقابة خاصة في مركز طوخ بسبب تقاعس المسئولين عن مواجهة هذه الخروقات حيث شهد المركز خرق للقرارات الجمعة الماضية بإقامة عزاء لزوجة أحد العمد بقرية العبادلة دون إتخاذ أية إجراءات وقائية، متسائلين أين اللجان من تنفيذ القانون بعد أن تحولت مضايف العائلات إلى بديل للسرادقات؟ حيث يلجاء لها المواطنين لإقامة العزاء بالمخالفة حتي بعد أن يتم إزالة السرادق مؤكدين أن الأمر سببه بعض المجاملات لبعض أصحاب النفوذ والعائلات الكبرى.

من جانبه، شدد اللواء عبد الحميد الهجان، على تنفيذ القانون بكل حزم وحسم دون إستثناء، مؤكدا عدم التهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة حفاظًا على الصحة العامة مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير.

وأضاف المحافظ أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة لارتداء الكمامات الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات ووقف إقامة اي سرداقات وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم وخاصة في حالة خرق تنفيذ القانون.