سُرادقات العزاء تتسبب في أزمة بالقليوبية: اتهامات بمجاملة أصحاب النفوذ

تسبب تقاعس بعض رؤساء المدن والوحدات المحلية بمدن وقرى القليوبية عن إزالة سرداقات العزاء المخالفة؛ في أزمة بين المواطنين، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسرداقات تم هدمها ومنع إقامتها، بينما تم ترك أخرى لبعض المواطنين أو من وصفوهم بأصحاب النفوذ، الذين لم تُفلح معهم قرارات الحظر لإقامة السرداقات، وضرب النشطاء مثلا بعزاء أقيم لأحد العمد وكبار العائلات بقرية العبادلة بمركز طوخ، فيما تم إزالة عزاء آخر وفرح في مدينة بنها وقرية ترسا بمركز طوخ.

وطالب النشطاء اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتدخل لحل الأزمة والتوجيه، بالتطبيق الكلي لقراره بتعليق إقامة الأفراح، سواء في القاعات أو الأماكن المفتوحة وسرداقات العزاء، سواء في المدن والقرى، بحيث يطبق على الجميع، مؤكدين أن المخالفات في هذا الأمر تؤكد ان قرار المحافظ حبر على ورق.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت اليوم شن عدة حملات لمنع إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح، ففي بنها تم منع إقامة سرداق عزاء لأحد المواطنين بمنطقة كوبري 15 مايو بالمنشية.

وفي طوخ، أحبطت أجهزة الوحدة المحلية بترسا إقامة سرادق لأحد الأفراح بنطاق الوحدة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وفي الوقت الذي تركت فيه الأجهزة بقرية العبادلة بمركز طوخ سرادق عزاء خاص بأحد العمد بالقرية، الذي خالف الإجراءات واكتظ بالمواطنين لتقديم واجب العزاء وهو ما أثار رواد التواصل الاجتماعي.

وقاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملات لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء؛ يتم شنها يوميا، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية لمنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح والتجمعات للحد من كورنا.

وكانت محافظة القليوبية مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا، قررت منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، مع استمرار غلق دور المناسبات وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وتضمن القرار تشكيل لجان للمتابعة، والتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.