فيديو.. أهم أنظمة الأمان والمساعدة في سيارة GLB

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية عبر قناتها الرسية على اليويتوب فيديو أبرزت فيه أهم مميزات الأمان والسلامة والتي تم وضعها في طراز GLB في الفئات الأعلى تجهيزاً.

تأتي بعض ميزات السلامة والمساعدة في GLB الجديدة مباشرة من فئات السيارات الأعلى، والتي تضيف بعض الراحة والأمان الحقيقيين للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المناسبة للعائلة.

وأبرز تلك الأنظمة نظام المساعدة النشط للمسافة، ومساعد تحديد السرعة، ومساعد التوجيه النشط، ومساعد الكبح النشط، وحزمة الركن بما في ذلك كاميرا 360 درجة .

وتتوفر السيارة بمحرك تأتي توربو سعة 2.0 لتر أربع أسطوانات، ويولد 221 حصانًا وقوة عزم دوران 258 نيوتن.متر .

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100كلم/س في 6.9 ثواني، ويتصل محرك سيارة مرسيدس «جي ال بي» بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بثماني سرعات.

كما تنتج أيضًا من طراز GLS العديد من الطرازات المختلفة منها، AMG GLS 63 4MATIC+، وطراز GLS 500 4MATIC، وطراز MAYBACH GLS، وطراز AMG GLS 63 4MATIC.

وتركز الشركة على طرازات الـSUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام «الهايبرد»، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات GLA وGLS، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة EQC، والتي تعد أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس، ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون والفئة C بالإضافة إلى GLC وGLC كوبيه.