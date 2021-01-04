بسبب مجموعة تقوية.. إحالة معلم ومدير مدرسة للتحقيق في الإسماعيلية

أحالت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مدير مدرسة ومدرس رياضيات للتحقيق، اليوم، في واقعة وجود طلاب بمجموعة تقوية داخل إحدى مدارس إدارة القصاصين التعليمية.

وقرر كه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، باستبعاد مدير مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية لحين انتهاء التحقيقات لمخالفة قرار إيقاف جميع مجموعات التقوية بالمدارس تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا.

وكان محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة،وجّه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تكثيف الحملات علي مراكز الدروس الخصوصية، للحد من تجمعات الطلاب.

وقال محمد عبد الحميد ولي أمر طالبة في الصف الثالث الإعدادي، إنه تم إيقاف جميع الدروس الخصوصية في المدارس والسناتر الخاصة منذ عدة أيام.

وأضاف: «منعنا أولادنا عن الدروس والمدرسة لما نمر به في الفترة الحالية من انتشار لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات لأننا مش هنستحمل اصابة أي حد من ولادها بسوء وقرار تأجيل الدراسة والامتحانات في الوقت الحالي قرارا صائب».

وكانت حملة لحي ثالث الإسماعيلية تحت إشراف العميد عادل الألفي، أغلقت سنتر للدروس الخصوصية مخالف للتعليمات لمدرس فيزياء بالمرحلة الثانوية العامة بمنطقة الشيخ زايد وحررت الشرطة المحاضر اللازمة له وأغلقت السنتر.

كما كثفت الوحدات المحلية للمراكز والقري متابعة "سناتر الدروس الخصوصية" في أبوصوير والقصاصين والتل الكبير خلال الأسبوع الماضي تنفيذا لقرارا رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.