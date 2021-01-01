على طريقة أوعى وشك.. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي للنصب في الإسماعيلية

على طريقة الفيلم الشهير «أوعى وشك».. لجأ فريق من محترفي النصب والاحتيال إلى انتحال صفة رجال شرطة لاقتحام شقق المواطنين بالإسماعيلية وسرقتها، وكلمة السر «احنا شرطة سرية»، حيث يستقل المتهمون وهم 5 أشخاص سيارة ملاكي ويتوقفون بها أمام منازل وبيوت ضحاياهم، ثم يقومون بتفتيشها بحجة أنهم من الشرطة، وأن لديهم معلومات بوجود ممنوعات سواء مخدرات او عملة مقلدة.

يقوم أفراد التشكيل بتفتيش المكان بعد منع أفراد الأسرة من تعقبهم ثم يستولون على ما يجدونه من أموال ومصوغات ذهبية ثم يخرجون بعد الاعتذار لصاحب المنزل: «للأسف المعلومات اللي جات لنا غلط».

اشتراك 5 متهمين فى مهمة نصب

ظل المتهمون يمارسون نشاطهم حتى تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومُقيم بدائرة المركز، أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور خمسة أشخاص مجهولين يرتدون الملابس المدنية ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله، وعقب انصرافهم اكتشف سرقة مبلغ مالي وسياره ملكه و4 هواتف محمولة.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين منهم حال استقلالهم سيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم «تشكيل عصابي» تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

المتهمون: سرقنا 4 شقق

وقرر المتهمون بقيامهم بالتوجه إلى منزل المجني عليه مستقلين السيارة المضبوطة بحوزتهم، وارتكبوا الواقعة.

وقال المتهمون إنهم لجأوا لهذه الحيلة حيث قاموا بالاشتراك في شراء سيارة ملاكي جمعوا ثمنها فيما بينهم، ثم بدأوا في اقتحام المحال والمنازل وتمكنوا بالفعل من سرقة 4 منازل عقب إيهام أصحابها بأنهم من الشرطة السرية، وكان الضحايا يصدقونهم وبالفعل يقوم المتهمين بتفتيش الشقة أو المنزل ويستولون على كل ما خف وزنه وغلا ثمنه.

تم إحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إقرارهم بالواقعة، وتعرف الضحايا عليهم.