إعادة فتح طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي بعد إغلاقه بسبب الشبورة

أعادت قوات الأمن وضباط الإدارة العامة للمرور، فتح طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي بعد إغلاقه في الساعات الأولي من صباح اليوم بسبب كثافة الشبورة.

وأصيب سائق بجروح وكسور مختلفة أثر اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني لمحطة تحصيل الرسوم بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، أمس السبت، في حادث تكرر للمرة الثانية.

وقال شهود عيان إنه بسبب الشبورة الكثيفة وانتظام الرؤية في الساعات الأولى من السبت اصطدم السائق بالحاجز الخرساني.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأقرب سيارة إسعاف من تمركز طريق الإسماعيلية الصحراوي، والتي نقلت المصاب لمستشفى جامعة قناة السويس.

وبحسب شهود العيان، فإن الطريق توقف بالكامل في منطقة كارتة الإسماعيلية الواقعة بنطاق دائرة مركز القصاصين لانعدام الرؤية، فيما تم اغلاق كمين عز الدين بمدخل مدينة الإسماعيلية ومنع السيارات من التحرك.

وحذر ضباط الشرطة المواطنين من السير الي الطريق في ظل هذه الظروف لعدم التسبب في حوادث مرورية علي الطريق.

وشهد الطريق أول أمس حادثة كبيرة اصطدم فيها مايقرب من 10 سيارات ببعضها في مدخل محطة تحصيل الرسوم «الكارتة» بسبب الشبورة الكثيفة.

وتجمع عدد من المواطنين حول شخصين استخدما الطبول وقدما بعض الفقرات الاستعراضية، فيما بدأ مواطنون يتراقصون علي جانب الطريق.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بتصادم عدد من السيارات وانقلابها داخل محطة تحصيل الرسوم الواقعة بنطاق دائرة مركز القصاصين، وبحسب شهود عيان فإن السيارات لم تتمكن من رؤية محطة تحصيل الرسوم بسبب الشبورة الكثيفة، ما أدى إلي اصطدامهم بها.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث نقلت 3 مصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج، بينما حذرت الخدمات الأمنية المواطنين من استكمال السير في ظل وجود الشبورة.

ونبه ضباط إدارة مرور الاسماعيلية خلال الأكمنة المتحركة والثابتة على المواطنين بضرورة التزام الحيطة والحذر، وتقليل السرعات على الطرق للحد من الحوادث المرورية.

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء تحسبا لسوء الأحوال الجوية.