صور.. استمرار التصويت بانتخابات المرحلة الثانية لبرلمان الشباب

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، استمرار عملية التصويت الإلكتروني في ثاني أيام الجولة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021، واستمرار استقبال الناخبين حتى الخامسة مساء اليوم في 57 دائرة انتخابية داخل 110 مقر انتخابي بمراكز الشباب بمشاركة 10740 شاب وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الانتخابية، والمسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة العليا للانتخابات.

وتجري انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، للتنافس على 298 مقعدا بواقع 144 مقدا للنظام الفردي و154 مقعدا لنظام القوائم.

إعلان النتائج النهائية 7 يناير

وألزمت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظة المشاركة بالماراثون الانتخابي على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ علي سلامة المشاركين، ولن يسمح بدخول المقر الانتخابي لمن يخالف ذلك.

وتيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كل المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني.

يأتي إطلاق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء في النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن «نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية» تحت شعار «كن قيادياً.. كن مؤثراً» كتجربة أولي لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030، في إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.

جدير بالذكر تجرى العملية الإنتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة حيث أن عدد مقاعد الفردي 270 مقعدا، بينما مقاعد القائمة 298 مقعد، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط.

ويتكون الفصل التشريعي من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين، وتم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي 568 مقعدا.

وحددت اللجنة العليا موعد 5 و6 يناير للبت في الطعون والإعلان عنها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات في 7 يناير الجاري.